Gerak IHSG Bakal Terbatas di Awal Pekan

Jakarta: Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan awal pekan ini akan cenderung terbatas lantaran minimnya sentimen data ekonomi. Namun, indeks masih berpotensi menguat karena secara teknikal candlestick membentuk higher high dan higher low, serta uji resistance terdekat di MA50.Analis Artha Sekuritas Dennies Christoper mengatakan IHSG akan bergerak pada level support 6.828-6.857 dan resistance 6.908-6.930 . "Pergerakan pada awal pekan diperkirakan terbatas karena minimnya sentimen dari data ekonomi," katanya, dalam riset hariannya, Senin, 25 Juli 2022.Sementara itu, pergerakan bursa saham Amerika Serikat yang menjadi salah satu acuan pergerakan bursa RI ditutup melemah pada perdagangan akhir pekan lalu. Dow Jones ditutup minus 0,43 persen, Nasdaq ditutup minus 1,87 persen, dan S&P 500 ditutup melemah 0,93 persen.Wall Street tertekan karena beberapa rilis kinerja emiten yang kurang baik antara lain Snap serta beberapa saham media sosial dan perusahaan teknologi iklan yang turun. "Selain itu, Meta dan Alphabet akan memposting pendapatan mereka minggu depan, bersama dengan emiten-emiten megacap, termasuk Apple Inc, Microsoft Corp, dan Amazon.com Inc," sebutnya.Selanjutnya, kata Dennies, fokus investor akan tertuju pada pertemuan Federal Reserve dan data Produk Domestik Bruto (PDB) AS di kuartal kedua minggu depan. "Bank sentral AS diperkirakan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin untuk mengekang inflasi yang tidak terkendali," pungkasnya.Adapun beberapa data perekonomian global yang akan dirilis pekan ini di antaranya FDI Tiongkok pada 26 Juli 2022, industrial profit Tiongkok dan crude oil inventories AS pada 27 Juli 2022, keputusan suku bunga The Fed, PDB kuartal II, dan pengangguran AS pada 28 Juli 2022.