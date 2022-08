Rupiah Senin Pagi Melemah Jadi Rp14.856 per USD

(ANN)

Jakarta: Nilai tukar rupiah melemah pada perdagangan awal pekan ini. Mata uang Garuda tersebut dibuka pada level Rp14.856 per USD.Mengutip data Bloomberg, Senin, 29 Agustus 2022, nilai tukar rupiah terhadap USD pada pukul 09.17 terus melemah 53,5 poin atau setara 0,36 persen ke level Rp14.870 per USD dari penutupan perdagangan hari sebelumnya di level Rp14.816,5 per USD.Adapun, rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.847,5 per USD hingga Rp14.871,5 per USD. Sedangkan secara year to date (ytd) return terpantau sebesar 4,26 persen.Sementara, menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah pada pagi ini berada di posisi Rp14.880 per USD, melemah 65 poin atau 0,43 persen.Pada perdagangan akhir pekan lalu, dikatakan Analis DCFX Futures Lukman Leong pergerakan nilai tukar rupiah menanti pidato Gubernur Federal Reserve (Fed) Jerome Powell dalam simposium ekonomi di Jackson Hole."Pelaku pasar cenderung sidelined menunggu data inflasi Personal Consumption Expenditure atau PCE AS. disusul dengan pidato Powell di Jackson Hole," kata Lukman dilansir Antara.Adapun, hasil pidato The Fed mengisyaratkan bank sentral akan terus menaikkan suku bunga untuk menjinakkan inflasi. Hal itu menghapus harapan investor tentang jalur kenaikan suku bunga yang lebih landai.Itu artinya, pertumbuhan ekonomi akan lebih lambat, pasar kerja yang lebih lemah dan berdampak negatif untuk rumah tangga dan bisnis.