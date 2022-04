IHSG Perdagangan Pagi Dibuka Merekah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Selasa pagi terpantau dibuka di area hijau di tengah ambruknya bursa saham Amerika Serikat (AS) . Meski demikian, para investor harus tetap berhati-hati karena potensi pembalikan arah masih ada yang terutama berasal dari faktor eksternal.IHSG Selasa, 19 April 2022, perdagangan pagi dibuka menguat ke level 7.283 dengan posisi tertinggi di 7.297 dan terendah di 7.279. Volume perdagangan pagi ini tercatat sebanyak 955 juta lembar saham senilai Rp602 miliar. Sebanyak 222 saham menguat, sebanyak 95 saham tertekan, dan sebanyak 219 saham tidak diperdagangkan.Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat jatuh dalam perdagangan yang fluktuatif pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB). Kondisi itu terjadi karena para investor bertaruh pada pengetatan kebijakan agresif dari Federal Reserve dalam beberapa bulan mendatang di tengah inflasi yang tinggi.Indeks Dow Jones Industrial Average turun sebanyak 39,54 poin atau 0,11 persen menjadi 34.411,69. Kemudian indeks S&P 500 kehilangan 0,90 poin atau 0,02 persen menjadi 4.391,69. Indeks Komposit Nasdaq turun 18,72 poin atau 0,14 persen menjadi 13.332,36.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area merah, dengan sektor perawatan kesehatan turun 1,12 persen, memimpin penurunan. Sedangkkan sektor energi naik 1,51 persen, kelompok berkinerja terbaik.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan sebagian besar lebih rendah, dengan delapan dari 10 saham teratas menurut beratnya di indeks S&P AS Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan suram. Reaksi pasar itu karena kekhawatiran atas inflasi AS yang tinggi dan Fed yang hawkish tetap menjadi fokus di Wall Street.Pasar ekuitas AS ditutup pada Jumat lalu waktu setempat untuk memperingati Jumat Agung. Untuk pekan perdagangan yang dipersingkat hari libur yang berakhir Kamis waktu setempat, Dow dan S&P 500 masing-masing tergelincir 0,8 persen dan 2,1 persen, sementara Nasdaq yang sarat teknologi turun 2,6 persen.Di sisi lain, emas menguat ke level tertinggi satu bulan akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB), hanya sedikit dari level USD2.000 per ons. Kondisi itu terjadi karena kekhawatiran seputar konflik Rusia-Ukraina dan meningkatnya tekanan inflasi mengangkat permintaan terhadap aset aman logam mulia.Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, bertambah USD11,5 atau 0,58 persen menjadi USD1.986,40 per ons. Emas berjangka tergelincir USD9,8 atau 0,49 persen menjadi USD1.974,90 pada Kamis, 14 April, menjelang libur Paskah.