Yaah.. Rupiah Disalip Dolar AS!

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal pekan, melemah di tengah penguatan (rebound) USD.Melansir Antara, 3 April 2023 rupiah pada Senin pagi turun 14 poin atau 0,10 persen ke posisi Rp15.010 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.996 per USD."Rupiah diperkirakan akan dibuka datar dengan kecenderungan melemah oleh rebound pada dolar AS," kata analis DCFX Futures Lukman Leong.Lukman mengatakan dolar AS rebound karena Euro yang turun tajam setelah data inflasi Eropa yang lebih rendah. Data inflasi Eropa bulan Maret menjadi 6.9 persen year on year, lebih rendah dari perkiraan 7,1 persen.Investor juga menantikan serangkaian data ekonomi penting baik dari dalam maupun luar negeri. Sementara dari domestik, data inflasi Indonesia diperkirakan akan menunjukkan kenaikan 5,2 persen year on year, turun dari 5,47 persen.Sedangkan dari eksternal, pasar mengamati data manufaktur dari Tiongkok di pagi hari dan menunggu data manufaktur Amerika Serikat (AS) pada malam harinya.Indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur resmi China berada di 51,9, dibandingkan 52,6 pada Februari, sedikit melebihi ekspektasi 51,5. PMI menunjukkan pemulihan ekonomi China berada di jalur yang benar.Oleh karena padatnya data ekonomi pekan ini termasuk data tenaga kerja AS Non-Farm Payroll (NFP), pergerakan rupiah akan tergantung pada hasil dari data-data ekonomi dan akan cenderung lebih volatile.Lukman memprediksi kurs rupiah bergerak di kisaran Rp14.900 per USD hingga Rp15.100 per USD.