Rupiah Pagi Melemah Tipis ke Rp14.105/USD

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Kamis pagi tercatat melemah tipis dibandingkan dengan hari sebelumnya di posisi Rp14.095 per USD. Mata uang Garuda gagal menghantam mata uang Paman Sam meski sedang tertekan akibat pesonanya ditinggalkan para investor.Mengutip Bloomberg, Kamis, 4 Juni 2020, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka melemah ke Rp14.105 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.097 hingga Rp14.105 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.905 per USD.Sementara itu, kurs dolar Amerika Serikat melemah pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), karena daya tarik untuk mata uang safe haven berkurang di tengah sentimen risiko. Nafsu makan untuk aset berisiko seperti pasar saham meningkat karena lebih banyak negara telah melonggarkan pembatasan penguncian terkait virus korona.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,40 persen pada 97,2838 pada akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1237 dari USD1,1171 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,2587 dari USD1,2541 pada sesi sebelumnya.Dolar Australia naik hingga USD0,6930 dibandingkan dengan USD0,6887. Dolar AS membeli 108,93 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 108,71 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9619 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9621 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3485 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3515 dolar Kanada.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat berakhir lebih tinggi pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), karena para investor mempelajari rilis data ekonomi. Meski demikian, pandemi covid-19 yang belum mereda di AS masih menjadi katalis negatif yang membuat bursa saham Wall Street tidak bisa melesat signifikan.Indeks Dow Jones Industrial Average melonjak sebanyak 527,24 poin atau 2,05 persen menjadi 26.269,89. Sedangkan S&P 500 meningkat sebanyak 42,05 poin atau 1,36 persen menjadi 3.122,87. Indeks Komposit Nasdaq naik 74,54 poin atau 0,78 persen menjadi 9.682,91.Sebanyak 10 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir lebih tinggi, dengan sektor industri dan keuangan masing-masing naik 3,91 persen dan 3,83 persen, memimpin kenaikan. Sedangkan sektor perawatan kesehatan turun 0,2 persen, satu-satunya kelompok yang menurun.Perusahaan swasta di Amerika Serikat kehilangan 2,76 juta pekerjaan pada Mei karena pandemi covid-19 terus mengguncang negara dan membebani pasar tenaga kerja selama sebulan, lapor perusahaan data penggajian Automatic Data Processing (ADP).(ABD)