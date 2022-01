Pembukaan Perdagangan: IHSG Bergerak di Area Positif

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Selasa pagi terpantau bergerak di area hijau di tengah lonjakan Omicron . Para investor harus berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham karena potensi pembalikan arah masih besar seiring indeks terus terkonsolidasi dan belum mampu menembus level 6.700 IHSG Selasa, 18 Januari 2022, perdagangan pagi dibuka menguat di level 6.654 dengan posisi tertinggi di 6.663 dan terendah di 6.648. Volume perdagangan pagi tercatat sebanyak 649 miliar lembar saham senilai Rp450 miliar. Sebanyak 219 saham menguat, sebanyak 126 saham melemah, dan sebanyak 192 saham tidak diperdagangkan.Sementara itu, data perdagangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 10-14 Januari 2022 ditutup bervariasi. Peningkatan terjadi pada rata-rata frekuensi transaksi bursa selama sepekan, yaitu sebesar 5,94 persen menjadi 1.365.875 transaksi dari 1.289.266 transaksi selama sepekan yang lalu.IHSG pada penutupan perdagangan Jumat, 14 Januari, ditutup pada zona hijau atau tepatnya berada di level 6.693,401. Namun secara keseluruhan selama sepekan ini, IHSG mengalami perubahan sebesar 0,12 persen dari posisi 6.701,316 pada pekan sebelumnya.Perubahan sebesar 0,87 persen terjadi pada kapitalisasi pasar Bursa menjadi Rp8.360,735 triliun dari Rp8.433,792 triliun pada pekan lalu. Kemudian, rata-rata volume transaksi harian Bursa mengalami perubahan sebesar 7,87 persen menjadi 18,761 miliar saham dari 20,364 miliar saham pada penutupan pekan lalu.Rata-rata nilai transaksi harian bursa mencatatkan perubahan sebesar 13,09 persen menjadi Rp11,531 triliun dari Rp13,267 triliun pada pekan sebelumnya. Investor asing pada hari ini mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp145,70 miliar dan sepanjang 2022 investor asing mencatatkan beli bersih sebesar Rp4,763 triliun.Pada akhir pekan lalu, bursa saham Amerika Serikat atau Wall Street bervariasi. Indeks Dow Jones Industrial Average turun 201,81 poin atau 0,56 persen menjadi 35.911,81. S&P 500 naik tipis 0,08 persen menjadi 4.662,85 dan Nasdaq Composite naik 0,59 persen menjadi ditutup pada 14.893,75.Sedangkan minyak mentah berjangka Brent naik USD1,59 atau 1,9 persen ke level tertinggi dalam 2,5 bulan yaitu USD86,06 per barel. Dalam seminggu, harga minyak mentah ini telah naik 5,4 persen. Sedangkan West Texas Intermediate AS naik USD1,70, atau 2,1 persen menjadi USD83,82 per barel. Minyak mentah ini telah naik 6,3 persen dalam seminggu.Kemudian indeks dolar AS tercatat naik 0,3 persen ke level 95,157. Tetapi diperkirakan masih akan mengakhiri minggu dengan turun sekitar 0,6 persen yang akan menjadi penurunan mingguan terburuk sejak awal September. Sebelumnya, dolar AS mengalami penurunan tiga hari berturut-turut karena investor menilai isu tapering The Fed mulai mereda.