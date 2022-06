Yah! Rupiah Ditutup Melemah ke Rp14.445/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah di penutupan perdagangan hari ini. Pelemahan mata uang Garuda tersebut karena dipicu oleh kekhawatiran pelaku pasar terhadap kenaikan inflasi."Nilai tukar rupiah mungkin bisa melemah terhadap dolar AS hari ini dengan meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap kenaikan inflasi," kata pengamat pasar uang Ariston Tjendra, Senin, 6 Juni 2022.Ariston menyampaikan, naiknya kembali harga minyak mentah dunia menjadi pemicu kekhawatiran inflasi . Harga minyak mentah naik ke kisaran USD120 per barel setelah Arab Saudi menaikkan harga penjualan minyaknya.Sebelumnya, harga minyak sudah naik karena larangan ekspor minyak mentah Rusia ke Eropa diberlakukan, yang menambah ketatnya suplai minyak.Selain itu, lanjut Ariston, prospek kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS The Fed yang agresif juga masih mempengaruhi pergerakan nilai tukar lainnya termasuk rupiah terhadap dolar AS."Di sisi lain, minat investor yang masih tinggi ke pasar saham Indonesia karena kondisi ekonomi Indonesia yang membaik, bisa menahan pelemahan rupiah," ujar Ariston.Adapun mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD melemah ke level Rp14.445 per USD. Mata uang Garuda tersebut melemah 13 poin atau setara 0,09 persen dari posisi Rp14.432 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Data Yahoo Finance juga menunjukkan rupiah berada di zona merah pada posisi Rp14.465 per USD. Rupiah melemah sebanyak 37 poin atau setara 0,25 persen dari Rp14.428 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah berada di level Rp14.462 per USD atau turun sebesar 31 poin dari perdagangan di hari sebelumnya sebesar Rp14.431 per USD.