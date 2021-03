Upaya BTN Capai Target Laba Rp2,8 Triliun di 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk optimistis target bisnis yang ditetapkan untuk 2021 akan tercapai. Di antaranya laba bersih yang diharapkan naik ke kisaran Rp2,5 triliun hingga Rp2,8 triliun, kenaikan pertumbuhan kredit dan pembiayaan dibidik sebesar tujuh persen sampai sembilan persen, serta Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh di kisaran tujuh persen hingga sembilan persen.Direktur Risk Management and Transformation BTN Setiyo Wibowo mengungkapkan, terdapat beberapa inisiatif utama yang dijalankan perseroan. Salah satunya melakukan transformasi model cabang, karena selama ini kantor-kantor cabang BTN melakukan proses bisnis secara desentralisasi."Jadi ini salah satu yang akan kita transformasi ke depan supaya branch BTN nanti cabangnya makin efisien, makin produktif, berfokus pada sales (penjualan), dan services saja. Ini akan kita lakukan di tahun ini," tegas Wibowo dalam konferensi pers virtual, Rabu, 10 Maret 2021.Selanjutnya, mengembangkan salah satu bisnis baru perseroan, yakni direct to consumer, khususnya untuk KPR non subsidi. Ini dilakukan supaya secara bertahap perseroan mampu mengurangi ketergantungan kepada KPR subsidi dari pemerintah.Emiten bersandi saham BBTN ini juga akan melakukan beberapa pertumbuhan anorganik (inorganic growth) dengan meningkatkan aktivitas akuisisi ataupun pengembangan anak perusahaan, khususnya di bidang venture capital untuk mengembangkan fintech guna mendukung bisnis perumahan."Selain itu, ada juga untuk life insurance yang terkait dengan mengembangkan product offering (penawaran produk) untuk nasabah kita maupun untuk yang life insurance untuk KPR," beber dia.Di samping itu memperkuat risk management platform BTN. Termasuk mempercepat penyelesaian kredit bermasalah melalui beberapa aktivitas kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) sales yang saat ini sedang berjalan.BTN juga akan meneruskan proses digitalisasi yang sudah diinisiasi sejak 2020 lalu, antara lain dengan melakukan otomasi proses kredit untuk kredit konsumer. Dengan begitu, maka proses kredit akan jauh lebih cepat."Sehingga harapannya dengan proses yang lebih cepat, maka kepuasan pelanggan juga akan lebih bagus sejalan dengan kita menjaga standardisasi proses dan menjaga kualitas dari underwriting proses kita," urai Wibowo.Perseroan juga akan memperkuat platform digital banking, termasuk platform digital untuk KPR dengan menambah lebih lanjut portal BTN Properti. "Sehingga nanti proses di portal BTN Properti ini akan langsung pada back end proses kita, sehingga proses di portal BTN Properti ini akan jauh lebih cepat, lebih baik dengan user experience yang lebih baik juga," harap Wibowo.Dari sisi NPL, Direktur Wholesale Risk and Asset Management BTN Elisabeth Novie Riswanti akan melakukan strategi berbeda dengan melakukan perbaikan di management collection system. Perseroan juga akan lebih menggencarkan penjualan aset baik di konsumer maupun di kredit komersial."Kemudian kita melakukan kerja sama dengan instansi-instansi terkait untuk penjualan aset, ini akan diperbanyak lagi di 2021 ini. Tentunya kita ada satu kerja sama dengan beberapa instansi untuk penjualan aset secara bulk yang akan kita coba laksanakan di 2021 ini," ucap Novie.Wakil Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menekankan bahwa kunci pencapaian target bisnis perseroan tahun ini adalah efisiensi dengan menekan biaya dana atau (cost of fund). Per Januari 2021 rasio biaya dana BTN sudah turun hingga 90 bps dan diharapkan akan terus turun secara bertahap sehingga laba bersih perseroan bisa tembus sesuai target yang ditetapkan."Temanya itu efisiensi, penurunan cost of fund, karena tidak mungkin saat ini kita menaikkan suku bunga kredit, itu sangat tidak mungkin. Jadi tidak terpikirkan oleh kita untuk menaikkan bunga kredit. Caranya adalah benar-benar menurunkan suku bunga atau cost of fund BTN yang selama ini dianggap termahal. Mudah-mudahan ini kita gradually turun terus, dan kita tentu saja yakin bahwa ini akan tercapai sampai dengan akhir tahun," kata Nixon.(DEV)