Kurs Rupiah Masih Kokoh

Jakarta: Kurs rupiah hingga penutupan perdagangan sore ini bertahan menguat . Mata uang Garuda ini terpantau sudah menguat sejak pembukaan perdagangan pagi.Mengutip Bloomberg, Selasa, 6 Juli 2021, rupiah ditutup menjadi Rp14.470 per USD dibandingkan penutupan perdagangan kemarin di level Rp14.476 per USD.Kondisi nilai tukar rupiah sejak pembukaan perdagangan sempat berada pada posisi Rp14.475 per USD. Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.462-Rp14.480 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 2,99 persen.Sedangkan mengutip data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan ke posisi Rp14.465 per USD. Rupiah menguat hingga 95 poin atau setara 0,65 persen.Sementara itu berdasarkan data kurs referensi Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan ke posisi Rp14.468 per USD.Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa pagi menguat. Kendati dibayangi makin tingginya kasus covid-19. Pada pukul 09.59 WIB rupiah menguat 11 poin atau 0,08 persen ke posisi Rp14.466 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.477 per USD.Pengamat pasar uang Ariston Tjendra mengatakan, rupiah kemungkinan masih akan menguat terhadap dolar AS namun relatif terbatas."Efek dari data tenaga kerja AS yang di bawah ekspektasi pasar sehingga memunculkan persepsi bank sentral AS akan mempertahankan kebijakan moneter longgar dalam waktu yang lebih lama, masih menjadi pemicu pelemahan dolar AS terhadap nilai tukar lainnya, termasuk rupiah," ujar Ariston, dilansir dari Antara, Selasa, 6 Juli 2021.Data ketenagakerjaan AS yang dirilis akhir pekan lalu bervariasi. Data ketenagakerjaan non-pertanian meningkat lebih besar dari ekspektasi yaitu mencapai 850 ribu pekerja pada Juni. Meski begitu tingkat pengangguran AS pada Juni naik menjadi 5,9 persen dari 5,8 persen pada bulan sebelumnya."Di sisi lain, laju kasus baru covid-19 yang semakin meninggi di Tanah Air masih menjadi faktor penekan rupiah," kata Ariston.(AHL)