Rupiah Melemah Usai Pengumuman Kebijakan The Fed

Jakarta: Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan pagi ini terpantau melemah.Mengutip Bloomberg, Kamis, 23 September 2021, rupiah dibuka pada level Rp14.245 per USD, melemah 2,5 poin atau 0,02 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di posisi Rp14.242 per USD.Pada pembukaan perdagangan pagi ini, rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.240-Rp14.245 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 1,39 persen.Dolar AS terpantau sedikit lebih tinggi terhadap sejumlah mata uang utama lainnya di tengah pengumuman kebijakan terbaru oleh Federal Reserve pada Rabu (Kamis pagi WIB). Senada, mata uang sensitif risiko seperti dolar Australia dan yuan Tiongkok menguat setelah raksasa properti Evergrande mengatakan akan membayar kupon obligasinya.Melansir Antara, Federal Reserve (The Fed) mengisyaratkan segera mengurangi pembelian obligasi bulanannya. Serta mengisyaratkan kenaikan suku bunga mungkin mengikuti lebih cepat dari yang diperkirakan, dengan setengah dari 18 pembuat kebijakan bank sentral AS memproyeksikan biaya pinjaman perlu meningkat pada 2022.Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya terakhir menguat 0,094 persen, bergantian antara kenaikan dan penurunan setelah pengumuman dengan euro turun 0,1 persen menjadi 1,1711 dolar.Dolar Australia naik 0,33 persen menjadi 0,726 dolar setelah naik sebanyak 0,49 persen menjadi 0,7268 dolar, sementara dolar Kanada naik 0,58 persen versus greenback menjadi 1,27 per dolar.Yuan Tiongkok di perdagangan luar negeri juga menguat terhadap greenback menjadi 6,4628 per dolar.Mata uang safe haven yen Jepang melemah 0,50 persen terhadap greenback menjadi 109,78 per dolar setelah keputusan bank sentral Jepang (Bank of Japan) untuk mempertahankan kebijakan moneternya.Poundsterling terakhir diperdagangkan pada 1,3637 dolar, turun 0,16 persen pada hari menjelang pengumuman kebijakan oleh bank sentral Inggris (Bank of England) pada Kamis, dengan ekspektasi untuk kenaikan suku bunga.