Rupiah Pagi Naik Tipis ke Rp14.205/USD

(Des)

Jakarta: Nilai tukar rupiah naik tipis terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Jumat pagi. Mata uang Garuda kembali unjuk gigi terhadap mata uang Paman Sam yang mengalami stagnasi.Mengutip data Bloomberg, Jumat, 8 Oktober 2021, kurs rupiah naik ke level Rp14.205 per USD, menguat 11,5 poin atau setara 0,08 persen dari posisi Rp14.216 per USD pada penutupan perdagangan sore.Rupiah berada pada rentang Rp14.202-Rp14.216 per USD dengan year to date return 1,10 persen. Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah melonjak 20 poin atau setara 0,14 persen ke posisi Rp14.235 per USD dari sebelumnya Rp14.265 per USD.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.238 per USD. Ini membuat rupiah Jisdor menguat 0,05 persen dibandingkan dengan hari sebelumnya di Rp14.245 per USD.Adapun mata uang dolar Amerika Serikat (AS) tak bergerak alias stagnan terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Dolar berhenti sejenak sebelum pengumuman data pasar tenaga kerja AS yang akan memicu perubahan kebijakan moneter The Fed.Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap sekeranjang enam mata uang saingannya tidak berubah, atau diperdagangkan pada 94,199.Sebagian besar pasangan mata uang utama ini bertahan lantaran para investor enggan memasang taruhan besar sebelum data ketenagakerjaan dirilis.