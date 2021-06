Masih Ada Jalan Kurs Rupiah Terus Menguat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis berpeluang menguat , seiring turunnya imbal hasil (yield) obligasi Amerika Serikat.Rupiah dibuka menguat 10 poin atau 0,07 persen ke posisi Rp14.270 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.280 per USD."Rupiah mungkin berpotensi menguat hari ini dengan terkoreksinya kembali yield obligasi AS tenor 10 tahun ke bawah 1,6 persen," kata Pengamat Pasar Uang Ariston Tjendra, dilansir dari Antara, Kamis, 3 Juni 2021.Imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun sekarang terlihat bergerak di bawah 1,59 persen. Menurut Ariston, yield tersebut masih bergerak konsolidatif mengikuti perubahan ekspektasi pasar terhadap perubahan kebijakan moneter di AS.Selain itu pasar juga menantikan data penting tenaga kerja AS malam ini dan besok malam. Hasil yang bagus bisa mendorong ekspektasi perubahan kebijakan moneter AS yang lebih ketat dalam waktu dekat."Ini bisa mendorong kenaikan yield AS kembali dan penguatan dolar AS," ujar Ariston.Ariston mengatakan rupiah hari ini berpotensi menguat ke arah Rp14.250 per USD dengan potensi resisten di kisaran Rp14.300 per USD.(AHL)