Mantap! Rupiah Dibuka Cerah Pagi Ini

Jakarta: Kurs rupiah pada pembukaan perdagangan pagi ini berbalik menguat . Mata uang Garuda ini sejalan dengan penguatan kurs dolar AS.Mengutip Bloomberg, Kamis, 10 Juni 2021, rupiah menguat tipis lima poin atau setara 0,04 persen menjadi Rp14.250 per USD dibandingkan penutupan perdagangan kemarin di level Rp14.255 per USD pada pukul 09.10 WIB.Kondisi nilai tukar rupiah sudah terpantau menguat sejak pembukaan perdagangan yang sempat berada pada posisi Rp14.255 per USD.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.250-Rp14.255 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 1,42 persen.Sedangkan mengutip data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan menguat ke posisi Rp14.258 per USD. Gerak rupiah terpantau menguat dibandingkan pergerakan sebelumnya.Pergerakan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sebelumnya diprediksi akan berfluktuatif. Namun demikian, masih ada potensi mata uang Garuda menguat tipis."Untuk perdagangan Kamis, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif. Namun ditutup menguat tipis di rentang Rp14.230 per USD hingga Rp14.280 per USD," ungkap Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi, dalam keterangan resminya, Kamis, 10 Juni 2021.Adapun penurunan angka cadangan devisa Mei 2021 ke level terendah tahun ini direspons negatif para pelaku pasar. Kondisi ini membuat nilai tukar rupiah kena getahnya, meskipun melemah tipis pada perdagangan Rabu, 9 Juni 2021."Sehingga wajar kalau arus modal keluar dari pasar dalam negeri. Namun pengeluaran arus modal masih bisa tertahan karena kondisi fundamental ekonomi yang terus stabil," ucap Ibrahim.(AHL)