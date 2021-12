Pasang Sabuk Pengaman! Rupiah Diproyeksikan Terhantam Akibat Penyebaran Omicron

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu diproyeksikan melemah dipicu kekhawatiran penyebaran virus korona varian Omicron . Sedangkan rupiah pagi ini bergerak melemah 10 poin atau 0,07 persen ke posisi Rp14.342 per USD ketimbang posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.332 per USD."Pergerakan rupiah pada hari ini kemungkinan masih akan didominasi oleh sentimen global seiring tingginya sentimen risk off dari investor," kata Analis Pasar Uang Bank Mandiri Rully Arya, dilansir dari Antara, Rabu, 1 Desember 2021.Rully menyampaikan, pasar saham global pada Selasa 30 November, kemarin melemah cukup signifikan karena kekhawatiran akan penyebaran varian Omicron dan dampaknya terhadap pemulihan ekonomi global. "Pernyataan Powell juga kemungkinan akan berdampak kepada nilai tukar rupiah hari ini," ujar Rully.Di hadapan Komite Perbankan Senat AS, Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan bank sentral kemungkinan akan membahas percepatan pengurangan pembelian obligasi skala besar pada pertemuan berikutnya. Ia juga berbicara kekhawatiran tentang Omicron dan mengatakan The Fed dapat mengakhiri pembelian asetnya beberapa bulan lebih awal.Sementara itu, jumlah kasus harian covid-19 di Tanah Air pada Selasa kemarin mencapai 297 kasus sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif covid-19 mencapai 4,26 juta kasus. Sedangkan jumlah kasus meninggal akibat terpapar covid-19 mencapai 11 kasus sehingga totalnya mencapai 143.830 kasus.Adapun jumlah kasus sembuh bertambah sebanyak 323 kasus sehingga total pasien sembuh mencapai 4,1 juta kasus. Dengan demikian, total kasus aktif covid-19 mencapai 7.922 kasus. Untuk vaksinasi, jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin dosis pertama mencapai 139,37 juta orang dan vaksin dosis kedua 95,47 juta orang dari target 208 juta orang yang divaksin.Rully mengatakan rupiah hari ini berpotensi bergerak di kisaran Rp14.317 per USD hingga Rp14.380 per USD. Pada Selasa lalu, rupiah ditutup melemah 13 poin atau 0,09 persen ke posisi Rp14.332 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.319 per USD.