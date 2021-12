Kurs Rupiah Sore Tumbang Akibat Sentimen Omicron

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Rabu terpantau ditutup melemah ketimbang pembukaan pada pagi tadi di posisi Rp14.335 per USD. Kehadiran varian covid-19 baru bernama Omicron dan rencana percepatan tapering dari The Fed memicu mata uang Garuda kesulitan untuk menguat.Mengutip Bloomberg, Rabu, 1 Desember 2021, nilai tukar rupiah berakhir di posisi Rp14.346, melemah sebanyak 14 poin atau setara 0,10 persen ketimbang pada pagi tadi. Hari ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.319 hingga Rp14.365 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.295 per USD.Sementara itu, mata uang safe haven yen dan franc Swiss menguat pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB). Sentimen risiko anjlok karena investor menjadi gelisah tentang Federal Reserve tiba-tiba hawkish yang dapat memberikan kenaikan suku bunga agresif dan menggagalkan pemulihan ekonomi yang baru lahir.Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya turun 0,3 persen menjadi 95,90. Indeks dolar reli di awal sesi, sementara saham AS jatuh, setelah pernyataan hawkish Powell. Kekhawatiran tentang varian baru virus korona, Omicron juga mendorong pembelian terhadap mata uang safe haven ini.Dolar, pada sisi lain, mundur pada Selasa waktu setempat, setelah naik ketika Ketua Fed Jerome Powell mengatakan risiko inflasi telah meningkat dan menyatakan untuk menghentikan istilah 'sementara' guna menggambarkan lonjakan harga. Dia juga mendorong percepatan pengurangan pembelian aset Fed.Komentarnya menunjukkan urgensi untuk melakukan tindakan kebijakan moneter cepat yang pasar keuangan mungkin tidak siap, kata para analis. "Secara keseluruhan, risiko terhadap prospek jangka pendek terus meningkat. Investor selalu memandang The Fed sebagai jaring pengaman, tetapi Fed terlihat panik di sini," kata Analis Pasar Senior Oanda, Edward Moya."The Fed salah dalam inflasi. Dan sekarang tampaknya mereka akan terburu-buru melakukan tapering dan dengan cepat memberikan kenaikan suku bunga. Jika tekanan inflasi tetap ada, Anda bisa melihat siklus kenaikan suku bunga yang dipercepat yang dapat mengancam kondisi keuangan," pungkasnya.