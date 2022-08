Rupiah Dibuka Perkasa, Libas Dolar di Level Rp14.884/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan pagi ini menguat dibandingkan penutupan perdagangan kemarin. Mata uang Garuda mampu melibas mata uang Paman Sam di level Rp14.884,5 per USD.Mengutip data Bloomberg, Selasa, 2 Agustus 2022, nilai tukar rupiah terhadap USD menguat 11,5 poin atau setara 0,08 persen dari posisi Rp14.872 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.886,5 per USD hingga Rp14.885 per USD. Sedangkan year to date (ytd) return terpantau sebesar 4,36 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.870 per USD.Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan untuk perdagangan hari ini rupiah akan cenderung berfluktuatif."Untuk perdagangan hari ini mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup menguat direntang Rp14.860 hingga Rp14.890 per USD," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa, 2 Agustus 2022.Seperti diketahui, dolar Amerika Serikat sempat merosot ke level terendah baru dalam enam minggu terhadap mata uang lainnya. Pada hari Senin dolar melemah karena pasar terus bertaruh bahwa Federal Reserve tidak terlalu memperketat hubungannya dengan ekonomi AS yang berisiko mengalami resesi.Pasangan mata uang ini sangat sensitif terhadap perubahan imbal hasil Treasury jangka panjang AS, dengan patokan 10-tahun melayang di sekitar 2,67 persen setelah meluncur ke level terendah sejak awal April di 2,618 persen pada akhir pekan lalu.