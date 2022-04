Pengetatan Moneter The Fed Diramal Buat IHSG Tak Bernyali Menguat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari ini diprediksi melemah seiring dengan tertekannya bursa global. Wall Street jatuh pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), karena data menunjukkan inflasi AS melonjak ke level tertinggi empat dekade pada Maret.Analis Artha Sekuritas Indonesia Dennies Christoper mengatakan secara teknikal candlestick membentuk doji dengan stochastic melebar setelah membentuk dead cross mengindikasikan potensi pelemahan. IHSG diperkirakan bergerak di level support 7.052-7.133 dan resistance 7.307-7.400."IHSG diprediksi melemah. Namun pergerakan masih akan ditopang rilis kinerja emiten serta pembagian dividen," kata Dennies, dalam riset hariannya, Rabu, 13 April 2022.Ia menjelaskan, Wall Street kembali ditutup melemah usai reli di awal perdagangan. Dow Jones ditutup melemah 0,26 persen, Nasdaq ditutup turun 0,3 persen, dan S&P 500 ditutup tertekan 0,34 persen."Sentimen datang dari pengetatan moneter yang akan dilakukan Federal Reserve sekali lagi menyeret saham pertumbuhan kembali melemah," jelasnya.Selain itu, pergerakan bursa saham tersebut juga terbebani oleh sektor perawatan kesehatan dan sektor keuangan.Di sisi lain, laporan CPI dari Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan harga yang dibayar konsumen perkotaan AS untuk sekeranjang barang mencatat lompatan bulanan terbesar sejak September 2005."Itu membuat inflasi tahunan AS melonjak menjadi 8,5 persen YoY, angka inflasi tahunan terpanas dalam lebih dari empat dekade," ucapnya.Oleh karena itu, Dennies menambahkan, kondisi tersebut berimbas ke pasar saham Indonesia. Pada perdagangan hari ini, investor akan mencermati kebijakan ekonomi The Fed. "Di sisi lain, investor akan mencermati perkembangan dari kebijakan ekonomi The Fed serta rilis beberapa data ekonomi," pungkasnya.