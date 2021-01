Penyebab Kurs Rupiah Terpeleset Pagi Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin pagi bergerak melemah di tengah variasi pergerakan mata uang kawasan Asia.Pada pukul 10.05 WIB, rupiah melemah 45 poin atau 0,32 persen ke posisi Rp14.065 per USD dari posisi penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.020 per USD."Awal pekan ini, kemungkinan masih akan berada di atas Rp14 ribu per USD," kata analis Bank Mandiri Rully Arya Wisnubroto, dikutip dari Antara, Senin, 18 Januari 2021.Menurut Rully, pergerakan rupiah akan banyak dipengaruhi faktor dari global, terutama kenaikan dolar AS terhadap beberapa mata uang utama lainnya."Kalau saya melihat ada kecenderungan pasar kembali memburu karena beberapa hal negatif, terutama seputar vaksinasi global yang lambat dan kebijakan lockdown yang berdampak kepada ekonomi," ujarnya.Selain itu, lanjut Rully, pasar juga melihat perkembangan dari Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada pekan ini. "Kami perkirakan suku bunga acuan BI tetap masih akan flat di 3,75 persen," ungkapnya.Rully memperkirakan rupiah akan bergerak di kisaran Rp14.020 per USD hingga Rp14.093 per USD. Pada Jumat, 15 Januari 2021 lalu, rupiah ditutup menguat 39 poin atau 0,28 persen ke posisi Rp14.020 per USD dari posisi penutupan hari sebelumnya Rp14.059 per USD.Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Senin menunjukkan, rupiah melemah menjadi Rp14.080 per USD dibanding hari sebelumnya di posisi Rp14.068 per USD.(AHL)