Makin Perkasa, Kurs Rupiah Bertengger di Rp13.895/USD

Jakarta: Kurs rupiah pada penutupan perdagangan sore ini terus menguat dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Mata uang Garuda ini terus melaju sejak pembukaan perdagangan.Mengutip Bloomberg, Senin, 4 Januari 2021, rupiah menguat 155 poin atau setara 1,10 persen menjadi Rp13.895 per USD dibandingkan penutupan perdagangan kemarin di level Rp14.050 per USD.Kondisi nilai tukar rupiah sudah menguat sejak pembukaan perdagangan dan berada pada posisi Rp13.917 per USD.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp13.865-Rp13.925 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 1,10 persen.Sedangkan mengutip data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di posisi Rp13.717 per USD. Sementara mengutip kurs Bank Indonesia, Jakarta interbank spot dolar rate (Jisdor) USD-IDR, rupiah diperdagangkan di level Rp13.903 per USD.Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi sebelumnya mengatakan rupiah bisa menguat signifikan pada kuartal I-2021. Penguatan itu didorong oleh rencana bank-bank sentral global yang akan menggelontorkan stimulus tak terbatas, ditambah ketersediaan vaksin covid-19 dan eksekusinya."Bisa saja menyentuh Rp13.500 per USD. Itu di kuartal pertama," kata Ibrahim, saat dihubungi, dikutip dari Mediaindonesia.com, Senin, 4 Januari 2021.Faktor lain yang mendorong penguatan rupiah, kata Ibrahim, ialah stabilitas politik di dalam negeri yang membaik.(AHL)