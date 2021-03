Imbal Hasil Obligasi AS Masih Hantam Rupiah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa pagi masih terkoreksi dibayangi kenaikan imbal hasil (yield) obligasi Amerika Serikat (AS).Pada pukul 09.58 WIB, rupiah melemah 73 poin atau 0,5 persen ke posisi Rp14.433 per USD dari posisi penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.360 per USD. Dolar AS masih berpeluang menguat di awal sesi perdagangan Selasa bila melanjutkan sentimen beli dolar AS yang ditopang naiknya tingkat imbal hasil obligasi pemerintah AS," tulis Tim Riset Monex Investindo Futures dalam kajiannya, dilansir dari Antara, Selasa, 9 Maret 2021.Telah disetujuinya stimulus fiskal pemerintah AS sebesar USD1,9 triliun oleh Senat AS di akhir pekan lalu dan janji Gubernur Federal Reserve (Fed) Jerome Powell untuk mempertahankan stimulus moneter untuk menopang pemulihan ekonomi AS, telah menopang kembali naiknya tingkat imbal hasil obligasi pemerintah AS.Dolar AS naik ke level tertinggi dalam 3,5 bulan pada Senin, 8 Maret kemarin karena meningkatnya tingkat imbal hasil obligasi AS yang membuat takut investor dan meningkatkan permintaan terhadap aset safe haven dolar AS.Setelah turun sekitar empat persen pada kuartal terakhir 2020, dolar AS telah menguat hampir 2,5 persen pada tahun ini hingga hari ini karena investor memperkirakan kenaikan secara luas dalam tingkat imbal hasil obligasi AS yang dapat membebani penilaian ekuitas dan meningkatkan permintaan untuk mata uang AS.Data ekonomi AS akhir-akhir ini juga mendukung penguatan dolar AS. Seperti laporan jumlah tenaga kerja di luar sektor pertanian yang menambahkan 379 ribu pekerja pada bulan lalu.Indeks dolar AS pada pukul 20.46 WIB Senin terlihat menguat sekitar 0,3 persen di level 92,23, yang merupakan level tertinggi sejak akhir November.Kemarin, rupiah ditutup melemah 60 poin atau 0,42 persen ke posisi Rp14.360 per USD dari posisi penutupan hari sebelumnya Rp14.300 per USD.(AHL)