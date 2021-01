Waspada, Masih Ada Peluang Kurs Rupiah Terkoreksi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat pagi bergerak menguat, namun masih berpeluang mengalami koreksi Pada pukul 09.47 WIB, rupiah menguat 20 poin atau 0,14 persen ke posisi Rp14.058 per USD dari posisi penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.078 per USD."Meskipun sentimen terhadap aset berisiko membaik karena indeks saham AS berhasil menguat kemarin, tapi rupiah kelihatannya masih bisa tertekan hari ini terhadap USD," kata Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra, dikutip dari Antara, Jumat, 29 Januari 2021.Ariston menuturkan pasar masih mengkhawatirkan peningkatan kasus covid-19 di dunia dan di Tanah Air yang bisa membatasi pemulihan ekonomi.Selain itu, lanjut Ariston, pasar masih merespons negatif terhadap kemungkinan perilisan stimulus fiskal AS yang lebih lama dan lebih sedikit nilainya."Perilisan stimulus AS yang cepat dan besar bisa meningkatkan kepercayaan invewstor untuk masuk ke aset berisiko," ujar Ariston.Ariston memperkirakan rupiah pada hari ini akan bergerak di kisaran Rp14.030 per USD hingga Rp14.150 per USD.Pada Kamis, 28 Januari 2021 lalu, rupiah ditutup melemah 28 poin atau 0,2 persen ke posisi Rp14.078 per USD dari posisi penutupan hari sebelumnya Rp14.050 per USD.(AHL)