Kurs Rupiah Melaju Kencang, Nyaris di Bawah Rp13.900/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Kurs rupiah pada penutupan perdagangan sore ini makin unjuk gig i. Rupiah berjalan beriringan dengan gerak Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) yang menguat sore ini.Mengutip Bloomberg, Senin, 15 Februari 2021, rupiah menguat hingga 62,5 poin atau setara 0,45 persen menjadi Rp13.910 per USD dibandingkan penutupan perdagangan kemarin di level Rp13.972 per USD.Kondisi nilai tukar rupiah sudah terpantau menguat sejak pembukaan perdagangan yang bergerak stabil. Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp13.902-Rp13.972 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar -1,00 persen.Sedangkan mengutip data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di posisi Rp13.912 per USD atau menguat hingga 94,78 poin. Selain itu berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di posisi Rp13.946 per USD.Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra sebelumnya memprediksi kurs rupiah masih berpotensi menguat hari ini dengan sentimen positif dari ekspektasi perilisan stimulus besar dari pemerintah AS dan menurunnya laju pertumbuhan kasus harian covid-19 di dunia, termasuk Indonesia.Menurut Ariston, kedua sentimen di atas telah mendorong peningkatan minat pasar terhadap aset berisiko pada pagi hari ini, indeks saham Asia bergerak positif.Di sisi lain, lanjutnya, pasar akan mewaspadai kenaikan tingkat imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS tenor jangka panjang seperti tenor 10 tahun yang mecetak level tinggi baru tahun ini di 1,21 persen pada Jumat, 12 Februari 2021 kemarin."Kenaikan yield ini bisa mendorong penguatan dolar AS," ujar Ariston, dikutip dari Antara.(AHL)