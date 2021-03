Sentimen Positif Domestik Tak Mampu Selamatkan Rupiah dari Pelemahan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini terseret cukup dalam imbas kuatnya sentimen negatif data-data eksternal. Data dalam negeri sebenarnya memberi sentimen positif terhadap pergerakan rupiah, namun mata uang Garuda tersebut justru lebih tertekan oleh sentimen negatif eksternal."Bagusnya data internal tidak bisa mengangkat sentimen positif karena data eksternal lebih kuat perannya, sehingga wajar kalau mata uang rupiah melemah cukup tajam," ungkap Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam riset hariannya yang dikutip Medcom.id, Selasa, 2 Maret 2021.Dari sisi eksternal, jelasnya, rupiah terpojok oleh kenaikan imbal hasil obligasi Pemerintah AS (US Treasury Yield) yang dilatarbelakangi prospek pertumbuhan ekonomi dan proyeksi kenaikan inflasi.Di sisi lain, pelaku pasar juga tengah mengantisipasi kemungkinan bank sentral AS (The Fed) yang diperkirakan bakal mengurangi nilai program pembelian obligasi dan surat berharga lainnya (quantitative easing atau tapering)."Tapering merupakan salah satu hal yang ditakutkan, sebab berkaca dari pengalaman sebelumnya, langkah ini bisa memberikan dampak yang besar di pasar finansial termasuk Indonesia. Saat itu dikenal dengan istilah taper tantrum," ungkapnya.Namun investor dan ekonom memperkirakan The Fed akan merubah kebijakannya di bulan ini guna meredam gejolak di pasar obligasi. Ketua The Fed Jerome Powell diperkirakan akan mengaktifkan kembali Operation Twist yang pernah dilakukan 10 tahun yang lalu saat terjadi krisis utang di Eropa.Ibrahim menjelaskan, Operation Twist dilakukan dengan menjual obligasi AS tenor pendek dan membeli tenor panjang, sehingga yield obligasi tenor pendek akan naik dan tenor panjang menurun. Hal tersebut dapat membuat kurva yield melandai.Di seberang Atlantik, Bank Sentral Eropa mengurangi pembelian bersih utang selama minggu sebelumnya, bahkan ketika biaya pinjaman meningkat di pasar keuangan. "Keputusan tersebut membayangi pemulihan yang baru lahir dari covid-19 di ekonomi zona Euro, di mana dampak virus masih terasa," tutur Ibrahim.Dari sisi internal, pemerintah memberikan insentif tambahan ke sektor properti. Bank Indonesia (BI) sebelumnya juga telah menetapkan kebijakan DP nol persen untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kini pemerintah menetapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nol persen atau PPN ditanggung pemerintah, berlaku 1 Maret sampai 31 Agustus 2021.Menurut Ibrahim, alasan penghapusan PPN untuk pembelian rumah karena sektor properti sangat terdampak pandemi. Di sisi lain sektor ini banyak menyerap tenaga kerja dan banyak berkaitan dengan industri lain, sehingga butuh dukungan stimulus dari pemerintah.Pemerintah mempertimbangkan bahwa selama 20 tahun terakhir kontribusi sektor properti terhadap ekonomi terus meningkat. Pada tahun 2000, kontribusi properti terhadap ekonomi sebesar 7,8 persen dan kemudian naik menjadi 13,6 persen pada 2020. Namun pada 2020, sektor properti mengalami kontraksi jadi minus dua persen bahkan sektor konstruksi minus 3,3 persen."Kebijakan ini merupakan langkah luar biasa yang diambil oleh pemerintah yang bertujuan untuk menggerakan ekonomi khususnya bidang properti yang diharapkan akan dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. Kebijakan ini juga akan membantu pengembang dalam peningkatan penjualan di tengah pandemi covid-19," papar dia.Di sisi lain, konsumen harus melihat langkah pemerintah ini sebagai momentum untuk membeli properti. "Walaupun saat ini masyarakat sedang mengencangkan ikat pinggang akibat masih dalam kondisi resesi imbas sengatan pandemi covid-19," tukas Ibrahim.(DEV)