Laju Kurs Rupiah Sore Ini Terhambat

Jakarta: Pergerakan kurs rupiah pada penutupan perdagangan sore ini tertahan. Nilai tukar rupiah terjegal ganasnya kedigdayaan dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan hari ini. Hal ini imbas kebijakan pemerintah yang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) secara ketat di wilayah Jawa dan Bali pada 11-25 Januari 2021.Mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan Kamis, 7 Januari 2021, nilai tukar rupiah terhadap USD melemah tipis dibandingkan penutupan hari sebelumnya, yakni berada di posisi Rp13.910 per USD. Mata uang Garuda tersebut melemah 15 poin atau setara 0,11 persen.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di zona merah pada posisi Rp13.952 per USD. Rupiah melemah 28 poin atau setara 0,20 persen dari Rp13.924 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasarkan data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp13.938 per USD atau melemah 12 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp13.926 per USD."Sementara untuk perdagangan besok pagi, mata uang rupiah kemungkinan dibuka melemah di level Rp13.900 per USD sampai Rp13.950 per USD," jelas Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam keterangannya yang diterima Medcom.id.(Des)