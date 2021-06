Awas! Rupiah Berpotensi Melemah Hari Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pergerakan kurs rupiah pada hari ini diprediksi bisa melemah . Penguatan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) masih diwaspadai karena memengaruhi gerak rupiah."Mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif, namun ditutup melemah di rentang Rp14.265 per USD hingga Rp14.310 per USD," ungkap Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam keterangan resminya, Jumat, 4 Juni 2021.Dia menjelaskan, dolar AS mengalami kenaikan terhadap mata uang lainnya, termasuk rupiah. Kenaikan mata uang Negeri Paman Sam tersebut didorong oleh keyakinan investor terhadap peningkatan Purchasing Managers' Index (PMI) Layanan Tiongkok."Dolar menguat terhadap mata uang lainnya karena investor mencerna data layanan Caixin China, sambil menunggu data ekonomi utama AS untuk petunjuk tentang prospek ekonomi dan keputusan kebijakan Federal Reserve AS," jelas Ibrahim.Adapun PMI Layanan Caixin China naik menjadi 55,1 pada Mei 2021. Angka tersebut mengikuti PMI Manufaktur Caixin yang meningkat menjadi 52 pada Mei 2021, level tertinggi sejak Desember 2020.Di Jepang, sebut Ibrahim, data PMI Jasa pada Mei 2021 adalah sebesar 46,5, turun dari posisi April 2021 yang mencapai level 49,. Sementara di Australia, penjualan ritel tumbuh 1,1 persen bulan ke bulan (mtm) di April 2021.Sementara itu, di AS, Presiden Fed Philadelphia Patrick Harker mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk memulai secara bertahap menjual portofolio utang perusahaan yang dibeli melalui fasilitas pinjaman darurat yang diluncurkan pada 2020, yang menunjukkan awal dari perubahan kebijakan.Menurut Ibrahim, investor sekarang menunggu data ekonomi utama AS termasuk klaim pengangguran awal, untuk petunjuk tentang prospek ekonomi. Data lebih lanjut termasuk penggajian non-pertanian, yang mencatat perekrutan bulanan lebih lemah dari perkiraan pada April 2021."Di seberang Atlantik, Bank Sentral Eropa mengatakan tidak akan mengubah ukuran program pembelian asetnya untuk saat ini pada pertemuannya pada 10 Juni, tetapi mengindikasikan bahwa mereka dapat memulai proses pengurangan nanti pada 2021," paparnya.(AHL)