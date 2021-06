Rupiah Tertekan Pengetatan Kebijakan Moneter The Fed

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa pagi melemah tertekan ekspektasi investor terhadap pengetatan kebijakan moneter bank sentral AS The Fed.Pada pukul 09.33 WIB, rupiah melemah 38 poin atau 0,26 persen ke posisi Rp14.483 per USD dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.445 per USD.Pengamat pasar uang Ariston Tjendra mengatakan, pelaku pasar mewaspadai data tenaga kerja AS yang akan dirilis Jumat, 2 Juli 2021 malam pekan ini."Data yang lebih bagus dari ekspektasi bisa mendorong penguatan dolar lebih lanjut karena ekpektasi pengetatan moneter AS," ujar Ariston, dilansir dari Antara, Selasa, 29 Mei 2021.The Fed mempertimbangkan perkembangan dua data ekonomi untuk menentukan kebijakan moneter ke depan yaitu data inflasi dan tenaga kerja.Data inflasi AS sudah menunjukan kenaikan melebihi target dua persen dan bila data tenaga kerja juga terlihat menunjukkan perbaikan yang signifikan, pasar akan berekspektasi pengetatan moneter AS sudah dekat dan hal itu bisa mendorong penguatan dolar AS.Selain itu, lanjut Ariston, situasi pandemi covid-19 dalam negri yang belum menunjukkan perbaikan, masih menjadi penekan rupiah. "Pembatasan aktivitas yang lebih ketat sudah diputuskan kemarin. Ini bisa menekan perekonomian bila berlangsung lebih lama," ujar Ariston.Ariston mengatakan rupiah hari ini berpotensi bergerak ke kisaran Rp14.450 per USD hingga Rp14.500 per USD.(AHL)