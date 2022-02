Akhir Pekan, Emas Antam Kembali Kinclong Jadi Rp934 Ribu/Gram

Mengutip laman Logam Mulia Antam, Jumat, 4 Februari 2022, pembelian emas dengan ukuran dua gram yang dijual di Gedung Antam dipatok sebesar Rp1,8 juta. Untuk emas batangan dengan ukuran tiga gram dibanderol sebesar Rp2,6 juta. Sedangkan emas batangan dengan ukuran lima gram harganya yakni Rp4,4 juta.



Sedangkan



Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp88 juta. Pembelian emas dengan ukuran 250 gram harganya sebesar Rp219 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 500 gram, harganya Rp439 juta. Sementara itu, pembelian emas dengan ukuran 1.000 gram, harganya Rp878 juta. Jakarta: Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan Jumat terpantau di posisi Rp934 ribu per gram atau kembali menguat ketimbang hari sebelumnya yang berada di level Rp933 ribu per gram. Perlahan tapi pasti, emas Antam terus merekah di tengah ketidakpastian akibat lonjakan Omicron di Tanah Air Mengutip laman Logam Mulia Antam, Jumat, 4 Februari 2022, pembelian emas dengan ukuran dua gram yang dijual di Gedung Antam dipatok sebesar Rp1,8 juta. Untuk emas batangan dengan ukuran tiga gram dibanderol sebesar Rp2,6 juta. Sedangkan emas batangan dengan ukuran lima gram harganya yakni Rp4,4 juta.Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp8,8 juta. Kemudian untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp22 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp44 juta.Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp88 juta. Pembelian emas dengan ukuran 250 gram harganya sebesar Rp219 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 500 gram, harganya Rp439 juta. Sementara itu, pembelian emas dengan ukuran 1.000 gram, harganya Rp878 juta.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad



Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange, tergelincir USD6,20 atau 0,3 persen, menjadi menetap di USD1.804,10 per ons. Adapun harga emas bertahan di atas USD1.800 lantaran dolar lebih lemah dan sentimen penghindaran risiko di pasar ekuitas membantu melawan tekanan dari lonjakan imbal hasil obligasi Pemerintah AS.



Indeks dolar turun 0,7 persen ke level terendah lebih dari dua minggu terhadap para pesaingnya. Hal ini membuat emas lebih murah diiringi dengan indeks saham AS yang juga melemah setelah saham Facebook ambruk.



Imbal hasil obligasi pemerintah AS 10-tahun melonjak menjadi 1,838 persen, tertinggi dalam hampir seminggu setelah kenaikan suku bunga hawkish oleh bank sentral Inggris (BoE). Pejabat The Fed telah mengisyaratkan kenaikan suku bunga bulan depan untuk melawan inflasi yang tinggi.

(ABD)

Di sisi lain, harga emas dunia terpukul untuk pertama kalinya dalam empat sesi pada Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB). Namun harga emas masih bertahan di atas level USD1.800 karena investor menunggu data penggajian (payroll) nonpertanian AS.