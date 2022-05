Rupiah Pagi Tak Bertenaga terhadap Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa pagi terpantau melemah ketimbang penutupan perdagangan di hari sebelumnya di posisi Rp14.556 per USD. Mata uang Garuda tak mampu menghantam mata uang Paman Sam meski The Fed sudah memutuskan untuk tidak agresif menaikkan suku bunga untuk meredakan ledakan inflasi.Mengutip Bloomberg, Selasa, 31 Mei 2022, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka tertekan ke level Rp14.568 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.567 hingga Rp14.573 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.524 per USD.Di sisi lain, dolar AS melanjutkan penurunannya pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Kondisi itu karena selera risiko di seluruh pasar sementara menguat, didukung oleh data ekonomi yang menggembirakan dan taruhan Federal Reserve akan memperketat kebijakan pada kecepatan yang lebih lambat.Indeks dolar -yang melacak greenback terhadap enam rival utamanya- berada di jalur untuk penurunan bulanan pertama dalam lima bulan, karena mata uang safe haven kehilangan tenaga setelah awal yang sangat kuat untuk tahun ini.Indeks dolar berada di jalur untuk penurunan lebih dari 1,5 persen pada Mei -meskipun tetap naik sekitar 6,0 persen pada tahun ini. Terakhir turun 0,3 persen hari ini di 101,440. Perdagangan kemungkinan akan ringan hingga Senin, 30 Mei karena pasar saham dan obligasi AS tutup untuk libur umum Memorial Day.Data pada Jumat, 27 Mei, menunjukkan bahwa belanja konsumen AS naik lebih besar dari yang diharapkan pada April karena rumah tangga mendorong pembelian barang-barang dan jasa-jasa, dan kenaikan inflasi melambat.Para analis mengatakan data yang menggembirakan, ditambah dengan taruhan pada jalur pengetatan yang lebih hati-hati oleh The Fed, melemahkan dolar. Pasar saham dunia naik pada Senin, 30 Mei, karena pelonggaran pembatasan covid-19 dan stimulus baru di Tiongkok membantu mempertahankan rebound minggu lalu.Yuan Tiongkok yang diperdagangkan di luar negeri menguat sebanyak satu persen terhadap dolar di tengah berita pembukaan kembali pembatasan covid-19, dan terakhir naik 0,7 persen pada 6,6771 yuan per dolar."Bagaimana konsumen AS bermain dari sini dan dari perspektif global bagaimana kinerja ekonomi Tiongkok akan menjadi penentu penting bagi selera risiko investor yang lebih luas," pungkas Analis Mata Uang MUFG dalam sebuah catatan.