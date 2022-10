Rupiah Kembali Keok, Ini Pemicunya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah melemah pada perdagangan hari ini seiring dengan penguatan dolar Amerika Serikat terhadap sebagian besar mata uang lainnya.Dalam perdagangan sore ini, mata uang rupiah ditutup melemah 68 poin walaupun sebelumnya sempat melemah 70 poin di level Rp15.319 per USD dari penutupan sebelumnya di level Rp15.251 per USD.Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, penguatan dolar AS dipicu oleh data ketenagakerjaan AS yang membuat Federal Reserve melunakkan retorika hawkish.Di sisi lain, kekhawatiran atas ketidakstabilan geopolitik di Eropa dan Asia mendorong perdagangan safe haven ke dolar."Data departemen tenaga kerja AS menunjukkan nonfarm payrolls naik lebih dari yang diharapkan pada September, sementara pengangguran juga turun dari Agustus," katanya Senin, 10 Oktober 2022.Laporan tersebut menunjukkan pasar tenaga kerja AS tetap tangguh, yang akhirnya memberi Fed cukup ruang untuk terus mengetatkan kebijakan dengan tajam karena berjuang untuk memerangi inflasi."Pasar memperkirakan kemungkinan 81 persen bank sentral akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin bulan depan," ucapnya.Di sisi lain, kekhawatiran eskalasi dalam perang Rusia-Ukraina tumbuh setelah ledakan jembatan kunci antara Rusia dan Krimea. Presiden Vladimir Putin menyalahkan Ukraina.Selain itu, Ketegangan di semenanjung Korea juga meningkat setelah Korea Utara menembakkan dua rudal balistik pada hari Minggu, menyusul latihan militer AS di wilayah tersebut.Tak hanya itu, Ibrahim menambahkan, pasar sekarang menunggu data inflasi Amerika Serikat untuk bulan September minggu ini, yang diharapkan menjadi faktor dalam rencana pengetatan kebijakan Fed."Angka inflasi yang lebih kuat dari perkiraan pada bulan Agustus telah mengguncang pasar dan mendorong dolar," pungkasnya.