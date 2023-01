Pagi Ini Pelemahan Rupiah Melebar 12 poin

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ANN)

Jakarta: Mata uang rupiah pada perdagangan pagi ini memperbesar pelemahannya terhadap dolar AS.Nilai terpantau melemah 12 poin atau 0,08 persen ke posisi Rp15.629 per USD dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.617 per USD.Mengacu data Bloomberg, Jumat, 6 Januari 2023 pada pukul 9.43 WIB rupiah berada di posisi Rp15.631,5 per USD melemah 15 poin atau 0,1 persen dari penutupan sebelumnya Rp15.616,5 per USD.Rentang pergerakan rupiah berada di kisaran Rp15.620,5 hingga Rp15.639 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 0,38 persen.Sementara berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah melemah 23 poin atau 0,14 persen ke posisi Rp15.627 per USD.Chief Analyst DCFX Futures Lukman Leong mengatakan, pelemahan rupiah ini tertekan pergerakan bursa domestik."Rupiah kembali tertekan oleh sentimen risk off domestik dengan terjadi sell off di bursa, bertolak belakang dengan bursa lainnya di Asia yang hampir semua positif," kata Lukman dilansir Antara, Jumat, 6 Januari 2023.Risk off adalah kondisi saat investor lebih cenderung untuk menghindari risiko. Sebaliknya risk on adalah kondisi saat pelaku pasar memilih untuk mengambil risiko.Menurut Lukman, rencana Tiongkok untuk mengakhiri larangan impor batu bara dari Australia berpotensi menurunkan pendapatan ekspor Indonesia."Terlebih perlambatan global diperkirakan akan menekan harga komoditas, terutama energi," ujar Lukman.