Mata Uang Rupiah Menjauh dari Level Rp15 Ribu/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Jakarta: Mata uang rupiah melemah tipis setelah dolar AS semakin menguat. Meskipun melemah, mata uang rupiah menjauhi level Rp15 ribu per USD.Bloomberg mencatat mata uang rupiah berada pada level Rp14.889 per USD atau melemah 16 poin, setara 0,11 persen. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah berada pada level Rp14.890 per USD atau melemah 20 bps.Sementara itu indeks dolar naik sebesar 0,13 persen atau 0,13 bps ke level 105,472. Indeks dolar sudah naik sebesar 14,03 persen dalam setahun.Sementara itu, data ekonomi yang dirilis beragam. Departemen Perdagangan AS melaporkan pengeluaran untuk proyek konstruksi AS turun 1,1 persen pada Juni, penurunan terbesar dalam lebih dari satu tahun karena pengeluaran untuk konstruksi publik jatuh pada tingkat tertinggi dalam lebih dari lima tahun.Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur S&P Global AS yang disesuaikan secara musiman tercatat 52,2 pada Juli, turun dari 52,7 pada Juni dan secara umum sejalan dengan perkiraan yang dirilis sebelumnya di 52,3.Institute for Supply Management (ISM) mengatakan indeks aktivitas manufaktur turun sedikit menjadi 52,8 pada Juli dari 53,0 pada Juni, level terendah sejak Juni 2020.