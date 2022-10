Sempat Menguat, Rupiah Kembali Tumbang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Kamis, 13 Oktober 2022 melemah lima poin. Kurs rupiah sempat menguat 15 poin di level Rp15.361 per USD dari penutupan sebelumnya di level Rp15.376 per USD.Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, pelemahan tersebut karena indeks dolar terus menguat terhadap mata uang lainnya.Bahkan, lanjutnya, indeks dolar berada dekat puncak selama 20 tahun terakhir."Penguatan dolar karena investor memposisikan diri untuk isyarat yang lebih hawkish dari Federal Reserve menjelang data utama yang diharapkan menunjukkan inflasi IHK AS tetap mendekati level tertinggi 40 tahun," jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 13 Oktober 2022.Selain itu, penguatan mata uang Amerika Serikat itu juga dipicu oleh risalah pertemuan bank sentral September yang menunjukkan pembuat kebijakan dengan suara bulat menyetujui lebih banyak pengetatan moneter.Mengutip data Bloomberg, rupiah dibuka ke level Rp15.352,5 per USD. Kemudian, rupiah ditutup di level Rp15.361,5 per USD melemah lima poin atau 0,03 persen.Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran Rp14.057 per USD hingga Rp15.388 per USD.Sementara itu kurs Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor) Bank Indonesia pada Kamis menguat ke posisi Rp15.357 per USD dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp15.373 per USD.