Kurs Rupiah Pagi Kalah Kuat dari Dolar AS

Mengutip Bloomberg, Selasa, 12 Juli 2022, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka tertekan ke posisi Rp14.991 per USD. Nilai tukar rupiah pada pagi ini bergerak di kisaran Rp14.985 hingga Rp14.993 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.940 per USD.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa pagi terpantau melemah ketimbang penutupan perdagangan di hari sebelumnya di posisi Rp14.975 ribu per USD. Mata uang Garuda gagal meredam keperkasaan mata uang Paman Sam di tengah The Fed yang tetap agresif menaikkan suku bunga untuk meredam inflasi.Sementara itu, euro merosot ke level terendah 20-tahun terhadap dolar pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), di tengah kekhawatiran krisis energi akan mendorong kawasan itu ke dalam resesi. Sementara mata uang AS didorong oleh ekspektasi Federal Reserve akan menaikkan suku lebih cepat dan lebih jauh dari rekan-rekannya.Pipa tunggal terbesar yang membawa gas Rusia ke Jerman, pipa Nord Stream 1, memulai masa pemeliharaan tahunan pada Senin, 11 Juli, dengan aliran diperkirakan berhenti selama 10 hari. Pemerintah, pasar, dan perusahaan-perusahaan khawatir penutupan itu mungkin diperpanjang karena perang di Ukraina."Kekhawatiran paling dekat untuk pasar adalah apakah Nord Stream 1 akan kembali beroperasi atau tidak. Pasar kemungkinan memperkirakan sebuah resesi untuk wilayah tersebut jika tidak," kata Kepala Strategi Valas Amerika Utara CIBC Capital Markets Bipan Rai, di Toronto.Euro jatuh ke level 1,0051 terhadap dolar AS, terlemah sejak Desember 2002. Sementara itu, indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya mencapai level tertinggi baru sejak Oktober 2002 di 108,19. Mata uang AS telah menguat di tengah ekspektasi The Fed akan terus menaikkan suku bunga secara agresif.Hal itu karena mengatasi inflasi yang melonjak. "The Fed akan menaikkan suku bunga lebih agresif daripada kebanyakan bank sentral pasar negara maju lainnya dan kami tidak berpikir bank sentral dan pasar maju lainnya benar-benar memiliki bandwidth untuk mengikutinya," pungkas Rai.