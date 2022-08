Rupiah Kembali Melemah terhadap Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali tidak bertenaga pagi ini melemah. Pada pembukaan perdagangan Selasa, 23 Agustus 2022 mata uang Garuda berada di level Rp14.900,5 per USD.Mengutip data Bloomberg, pada pukul 09.10 WIB nilai tukar rupiah terhadap USD melemah 12 poin atau setara 0,08 persen ke level Rp14.903,5 per USD dari penutupan perdagangan hari sebelumnya di level Rp14.891,5 per USD.Adapun, rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.893 per USD hingga Rp14.905 USD. Sedangkan secara year to date (ytd) return terpantau sebesar 4,49 persen.Sementara menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah pada pagi ini berada di posisi Rp14.880 per USD.Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi pada penjelasannya kemarin mengatakan dolar Amerika Serikat naik ke tertinggi baru pada Senin, 22 Agustus 2022 lantaran pembuat kebijakan Federal Reserve mempertahankan sikap hawkish atas kebijakan moneter menjelang simposium kunci Jackson Hole bank sentral akhir pekan ini.Indeks naik lebih dari dua persen minggu lalu, reli mingguan terbaik sejak April 2020 didorong oleh serangkaian pejabat Fed yang menekankan bahwa kenaikan suku bunga yang lebih besar diperlukan untuk memerangi inflasi yang melonjak pada level tertinggi 40 tahun.Pada penutupan pasar sore kemarin, mata uang rupiah ditutup melemah 53 poin walaupun sebelumnya sempat melemah 55 poin di level Rp14.891 per USD dari penutupan sebelumnya di level Rp14.838 per USD.Untuk perdagangan hari ini mata uang rupiah kemungkinan berfluktuasi namun ditutup melemah direntang Rp14.870-Rp14.950 per USD.