Waduh! Rupiah Melempem di Hadapan Dolar AS

: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah di penutupan perdagangan hari ini. Pelemahan mata uang Garuda tersebut karena masih dibayangi kekhawatiran terjadinya resesi akibat kenaikan suku bunga global."Rilis data PMI manufaktur Tiongkok di Mei yang lebih bagus dari proyeksi meskipun masih dalam angka kontraksi, bisa memberikan sentimen positif ke pasar," ujar Ariston dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 31 Mei 2022.Indeks Manajer Pembelian atau Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Tiongkok periode Mei 2022 naik menjadi 49,6, dari sebelumnya pada April lalu di angka 47,4. Dari dalam negeri sendiri, data dan aktivitas ekonomi Indonesia yang membaik juga membantu menjaga kekuatan rupiah."Surplus besar neraca perdagangan memberikan buffer untuk rupiah. Wacana pengetatan moneter BI juga membantu menjaga kekuatan rupiah," kata Ariston.Tapi di sisi lain, lanjut Ariston, kekhawatiran pasar terhadap kenaikan suku bunga global yang bisa memicu resesi, dapat memberikan tekanan ke aset berisiko termasuk rupiah hari ini.Mengutip data Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap USD melemah ke level Rp14.578 per USD. Mata uang Garuda tersebut melemah 21 poin atau setara 0,15 persen dari posisi Rp14.556 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Data Yahoo Finance juga menunjukkan bahwa rupiah berada di zona hijau pada posisi Rp14.590 per USD. Rupiah melemah 15 poin atau setara 0,11 persen dari Rp14.575 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah berada di level Rp14.592 per USD atau turun sebesar 48 poin dari perdagangan di hari sebelumnya sebesar Rp14.544 per USD.