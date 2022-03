IHSG Berpotensi Kembali Menguat Hari Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pergerakan positif dari bursa global dan regional akan diikuti oleh Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ). Pada perdagangan hari ini, IHSG akan kembali menguat.Tim Riset Samuel Sekuritas memaparkan, bursa saham Amerika Serikat pada Kamis 24, Maret 2022 ditutup menguat. Indeks Dow Jones menguat 1,02 persen, S&P500 menguat 1,43 persen, dan Nasdaq menguat 1,93 persen. Lalu, indeks EIDO semalam ditutup menguat 1,8 persen. Sementara, pagi ini pasar Asia dibuka menguat, Nikkei naik 0,72 persen dan Kospi menguat 0,41 persen."Kami perkirakan IHSG akan kembali menguat hari ini, seiring dengan pergerakan positif bursa global dan regional," jelasnya dalam riset harian, Jumat, 25 Maret 2022.Ia mengatakan untuk bursa Amerika menguat lantaran hasil kinerja memuaskan perusahaan teknologi (Nvidia dan Intel) dan material (Nucor dan Freeport-McMoRan) yang menjadi sentimen positif. Selain itu, data initial jobless claim pun turun sebesar 187 ribu. Angka itu merupakan terendah sejak 1969. Adapun pada minggu sebelumnya data initial jobless sebesar 215 ribu.Di sisi lain, dari pasar komoditas bergerak mixed. Harga minyak WTI terpantau turun 2,3 persen ke level USD112 per bbl dan CPO turun 3,6 persen ke 6.199 ringgit Malaysia per ton. Lalu nikel naik tajam 15 persen ke level USD37.234 per ton, batu bara naik 2,2 persen di level USD276 per ton, timah naik 1,6 persen ke level USD42.066 per ton, dan emas naik 0,71 persen ke level USD1.964 per toz.Kasus covid-19 di Indonesia juga menjadi sentimen positif. Meskipun ada penambahan 5.808 kasus baru kemarin, angka tersebut turun 8,9 persen dibandingkan hari sebelumnya dengan daily positive rate 5,3 persen. Sementara itu, sebanyak 122 orang yang meninggal dan kasus aktif sebanyak 155.977 pada hari yang sama.