Rupiah Tersungkur, Mendarat di Rp14.300/USD

Jakarta: Kurs rupiah pada pembukaan perdagangan pagi ini terus bergerak melemah . Pelaku pasar dinilai masih mengkhawatirkan kasus kenaikan infeksi covid-19 pascalibur Lebaran.Mengutip Bloomberg, Selasa, 18 Mei 2021, rupiah melemah 17,5 poin atau setara 0,12 persen menjadi Rp14.300 per USD dibandingkan penutupan perdagangan kemarin di level Rp14.282 per USD.Kondisi nilai tukar rupiah sudah terpantau melemah sejak pembukaan perdagangan yang sempat berada pada posisi Rp14.300 per USD. Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.300-Rp14.302 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 1,78 persen.Sedangkan mengutip data Yahoo Finance, mata uang Garuda ini diperdagangkan ke posisi Rp14.280 per USD.Sebelumnya, gerak kurs rupiah terhadap dolar AS pada hari ini diprediksi masih akan melemah. Mata uang Garuda ini mengikuti jejak pelemahan dolar AS."Untuk perdagangan hari ini mata uang rupiah kemungkinan dibuka dan ditutup melemah di rentang Rp14.270 per USD hingga Rp14.330 per USD," ujar Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam keterangan resminya, Selasa, 18 Mei 2021.Dia mengatakan kekhawatiran investor terhadap potensi munculnya varian baru covid-19 di Indonesia saat arus balik menjadi sentimen utama mata uang Garuda tersebut tak berdaya."Pelaku pasar terus memantau perkembangan kasus covid-19 di dalam negeri. Memang secara angka kasus melandai, namun masuknya berbagai varian mutan dan adanya fenomena mudik, meski dilarang, jelas patut untuk diwaspadai," kata Ibrahim.Ibrahim menjelaskan, pekan ini akan ada gelombang arus balik pascalibur Lebaran. Banyak yang khawatir jika masyarakat yang nekat mudik hanya akan menjadi super spreader (penyebab terjadinya gelombang covid-19).Jika teledor, arus balik mudik di Indonesia bisa menjadi gelombang kasus infeksi covid-19 seperti di India. Singapura, Thailand, dan Malaysia bahkan harus menutup penuh aktivitas ekonomi dan sosial mereka selama satu bulan.(AHL)