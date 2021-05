Makin Anjlok, Kurs Rupiah Masih Tak Berdaya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga penutupan sore ini terus melemah . Belum ada sentimen positif yang mampu mendongkrak kinerja mata uang Garuda.Mengutip Bloomberg, Kamis, 20 Mei 2021, rupiah melemah hingga 85 poin menjadi Rp14.375 per USD dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di posisi Rp14.290 per USD.Kondisi nilai tukar rupiah sudah terpantau melemah sejak pembukaan perdagangan yang berada pada posisi Rp14.310 per USD.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.310-Rp14.400 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 2,31 persen.Sedangkan mengutip data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan melemah ke posisi Rp14.370 per USD. Kurs rupiah turun hingga 60 poin atau setara 0,42 persen dibandingkan penutupan sebelumnya di posisi Rp14.310 per USD.Sementara itu berdasarkan data kurs tengah Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan ke posisi Rp14.396 per USD.Sebelumnya kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis diprediksi melemah, tertekan notulen rapat bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (Fed)."Rupiah kemungkinan bisa melemah lagi hari ini terhadap dolar AS karena antisipasi pasar terhadap isi notulen rapat Bank Sentral AS yang dirilis dini hari tadi," kata Pengamat Pasar Uang Ariston Tjendra, dilansir dari Antara, Kamis, 20 Mei 2021.Notulen menyebutkan pernyataan beberapa anggota dewan gubernur yang membuka peluang diskusi pengetatan moneter di AS karena ekonomi mulai pulih. Imbal hasil (yield) obligasi AS tenor 10 tahun terlihat menguat ke kisaran 1,69 persen setelah notulen dirilis. Padahal sehari sebelumnya yield berada di kisaran 1,63 persen."Kenaikan yield ini bisa memicu penguatan dolar AS terhadap nilai tukar lainnya," ujar Ariston.(AHL)