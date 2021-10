Awal Pekan, Rupiah Pagi Berhasil Rebound 14 Poin

Jakarta: Nilai tukar rupiah berhasil rebound pada pembukaan perdagangan awal pekan, Senin pagi. Mata uang Garuda mampu mengungguli keperkasaan mata uang Paman Sam yang hari ini turut loyo.Mengutip data Bloomberg, Senin, 18 Oktober 2021, kurs rupiah naik tipis 14,5 poin atau 0,10 persen ke posisi Rp14.060 per USD dari sebelumnya Rp14.074 per USD.Rupiah berada pada rentang Rp14.056-Rp14.067 per USD dengan year to date return 0,07 persen. Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga menguat ke level Rp14.080 per USD dari perdagangan sebelumnya Rp14.115 per USD.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan menguat ke level Rp14.084 per USD dari sebelumnya di level Rp14.155 per USD.Sementara itu, mata uang dolar Amerika Serikat (AS) kembali goyah atau tergelincir 0,6 persen karena investor memperkirakan tekanan harga akan mendorong kenaikan suku bunga The Fed.Dolar menguat tipis terhadap euro dan stabil pada yen, untuk 1,1587 dolar AS per euro dan dibeli 114,22 yen.