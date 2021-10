Kurs Rupiah Diramal Terkoreksi Dipicu Aksi Ambil Untung

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) diramal melemah seiring bakal adanya aksi ambil untung dari para investor . Adapun rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis pagi terkoreksi 26 poin atau 0,18 persen ke posisi Rp14.102 per dolar AS ketimbang posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.076 per dolar AS."Ada pelemahan tipis di rupiahnya terhadap USD. Ini saya melihatnya ada sedikit efek aksi ambil untung," kata Analis Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Nikolas Prasetia, dilansir dari Antara, Kamis, 21 Oktober 2021.Menurut Nikolas, terkoreksinya dolar AS terjadi di tengah pelaku pasar yang masih menunggu kepastian dari rapat The Fed terkait perubahan suku bunga. "Isu perubahan suku bunga negara lainnya juga cukup santer terdengar dan ini bisa jadi membuat sentimen dari efek profit taking bisa menjadi wait and see hingga ada kejelasan," ujar Nikolas.Sementara itu, jumlah kasus harian covid-19 pada Rabu, 20 Oktober, mencapai 914 kasus sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif covid-19 mencapai 4,24 juta kasus. Sedangkan jumlah kasus meninggal akibat terpapar covid-19 mencapai 28 kasus sehingga totalnya mencapai 143.077 kasus.Adapun jumlah kasus sembuh bertambah sebanyak 1.207 kasus sehingga total pasien sembuh mencapai 4,08 juta kasus. Dengan demikian, total kasus aktif covid-19 mencapai 16.376 kasus. Untuk vaksinasi, jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin dosis pertama mencapai 109,8 juta orang dan vaksin dosis kedua 64,62 juta orang dari target 208 juta orang yang divaksin.Nikolas mengatakan rupiah hari ini akan bergerak di kisaran Rp14.000 per dolar AS hingga Rp14.150 per dolar AS. Pada Selasa, 19 Oktober, rupiah ditutup menguat 34 poin atau 0,24 persen ke posisi Rp14.076 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.110 per dolar AS.