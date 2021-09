Menguat, Rupiah Awal Pekan Tak Terguncang Isu Tapering

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan pagi di awal pekan ini terpantau menguatMengutip Bloomberg, Senin, 20 September 2021, rupiah dibuka pada level Rp14.222 per USD, menguat 30 poin atau 0,21 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di posisi Rp14.252 per USD.Pada pembukaan perdagangan pagi ini, rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.212-Rp14.270 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 1,23 persen.Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan di sepanjang pekan lalu terpantau konsisten di zona hijau seiring Federal Reserve yang kian bersiap melakukan pengetatan kebijakan atau menjalankan tapering. Sedangkan Pemerintah Indonesia terus melakukan antisipasi agar dampak tapering tak terlalu besar bagi ekonomi.Mengutip data Jisdor Bank Indonesia, Sabtu, 18 September 2021, nilai tukar rupiah di awal pekan atau Senin, 13 September berada di level Rp14.260 per USD. Lalu pada Selasa, 14 September, mata uang Garuda menguat ke posisi Rp14.257 per USD. Kemudian pada Rabu, 15 September, nilai tukar rupiah melonjak ke Rp14.252 per USD.Sedangkan pada Kamis, 16 September, mata uang Garuda kembali menguat ke level Rp14.238 per USD. Lalu di akhir pekan atau tepatnya Jumat, 17 September, mata uang Garuda melonjak lagi ke posisi Rp14.233 per USD.Sejauh ini para investor terus memantau The Fed untuk mengetatkan kebijakan seiring pemulihan ekonomi yang terus terjadi.