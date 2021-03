Kurs Rupiah Pagi 'Gulung' Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Rabu pagi terpantau menguat ketimbang hari sebelumnya yang berada di level Rp14.405 per USD. Mata uang Garuda berhasil menghantam mata uang Paman Sam di tengah melemahnya imbal hasil obligasi Pemerintah Amerika Serikat (AS).Mengutip Bloomberg, Rabu, 10 Maret 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat ke posisi Rp14.390 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.390 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.217 per USD.Sementara itu, nilai tukar dolar Amerika Serikat jatuh dari level tertinggi tiga setengah bulan terhadap sejumlah mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). USD terseret kemunduran imbal hasil obligasi Pemerintah AS menjelang laporan data inflasi penting dan lelang obligasi minggu ini.Mata uang save haven dolar AS merosot 0,46 persen menjadi 91,95, terhadap enam mata uang utama saingannya, setelah mencapai tertinggi tiga setengah bulan di 92,506 selama jam perdagangan Asia.Imbal hasil obligasi Pemerintah AS bertenor 10 tahun turun menjadi 1,544 persen setelah mencapai 1,613 persen pada Senin waktu setempat, mendekati level tertinggi 13 bulan. Imbal hasil telah meningkat di tengah ekspektasi bahwa kebangkitan ekonomi yang lebih cepat dari perkiraan akan memicu lonjakan inflasi.Kondisi itu terjadi dengan Presiden Joe Biden diperkirakan menandatangani paket bantuan covid-19 senilai USD1,9 triliun pada minggu ini."Kami melihat imbal hasil turun setelah kami mendapat beberapa pernyataan menenangkan dari Menteri Keuangan Janet Yellen yang meremehkan prospek inflasi yang tak terkendali," kata Analis Pasar Senior Western Union Business Solutions Joe Manimbo.Pada Senin waktu setempat, Yellen mengatakan paket bantuan Biden akan memicu pemulihan ekonomi AS yang sangat kuat, dan bahwa ada alat untuk menangani inflasi jika ekonomi berjalan terlalu panas.Tetapi beberapa pelaku pasar waspada, imbal hasil dapat naik lebih lanjut minggu ini karena pasar mempertimbangkan lelang obligasi pemerintah bertenor tiga tahun, 10 tahun, dan 30 tahun senilai USD120 miliar, terutama setelah lelang ringan minggu lalu dan penjualan surat utang tujuh tahun menunjukkan lonjakan dalam imbal hasil."Saya tidak yakin bahwa perputaran ini sudah berakhir. Saya ingin melihat beberapa tindak lanjut untuk membujuk saya," kata Kepala Strategi Pasar Bannockburn Global Forex Marc Chandler.(ABD)