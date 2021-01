Kurs Rupiah Merekah di Akhir Pekan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah pada penutupan perdagangan sore ini kembali berbalik menguat . Penguatan ini tak terguncang pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terpeleset.Mengutip Bloomberg, Jumat, 29 Januari 2021, rupiah menguat hingga 47,5 poin atau setara 0,34 persen menjadi Rp14.057 per USD dibandingkan penutupan perdagangan kemarin di level Rp14.077 per USD.Kurs rupiah sempat menguat hingga mencapai level Rp14.030 per USD. Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.030-Rp14.058 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar -0,14 persen.Sedangkan mengutip data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di posisi Rp13.855 per USD. Sementara mengutip kurs Bank Indonesia, Jakarta interbank spot dolar rate (Jisdor) USD-IDR, rupiah diperdagangkan di level Rp14.084 per USD.Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra sebelumnya memprediksi kurs rupiah masih berpeluang terkoreksi."Meskipun sentimen terhadap aset berisiko membaik karena indeks saham AS berhasil menguat kemarin, tapi rupiah kelihatannya masih bisa tertekan hari ini terhadap USD," kata Ariston, dikutip dari Antara, Jumat, 29 Januari 2021.Ariston menuturkan pasar masih mengkhawatirkan peningkatan kasus covid-19 di dunia dan di Tanah Air yang bisa membatasi pemulihan ekonomi.Selain itu, lanjut Ariston, pasar masih merespons negatif terhadap kemungkinan perilisan stimulus fiskal AS yang lebih lama dan lebih sedikit nilainya."Perilisan stimulus AS yang cepat dan besar bisa meningkatkan kepercayaan invewstor untuk masuk ke aset berisiko," ujar Ariston.(AHL)