Kurs Rupiah Loyo di Pembukaan Perdagangan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Kurs rupiah pada pembukaan perdagangan pagi ini terpantau masih melemah , mengikuti penutupan perdagangan pekan lalu yang tertekan.Mengutip Bloomberg, Senin, 25 Januari 2021, rupiah melemah 20 poin atau setara 0,14 persen menjadi Rp14.055 per USD dibandingkan penutupan perdagangan kemarin di level Rp14.035 per USD.Kondisi nilai tukar rupiah terus melemah tipis ke posisi Rp14.056 atau turun hingga 21,5 poin.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.054-Rp14.055 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 0,04 persen.Sedangkan mengutip data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di posisi Rp13.854 per USD.Pekan lalu Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures mengatakan tingkat imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun terlihat menguat kembali sejak kemarin."Kenaikan tingkat imbal hasil obligasi jangka yang lebih panjang ini merefleksikan optimisme pasar terhadap pemulihan ekonomi dan kenaikan tingkat inflasi AS," ujar Ariston, dikutip dari Antara, Jumat, 22 Januari 2021 lalu.Menurut Ariston, kenaikan imbal hasil (yield) obligasi tersebut mendorong kembali penguatan dolar AS terhadap nilai tukar lainnya. Rupiah berpotensi melemah terhadap dolar AS karena hal tersebut hari ini.(AHL)