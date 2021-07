Tekanan Berkurang, Rupiah Pagi Gilas Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa pagi terpantau menguat ketimbang hari sebelumnya yang berakhir di posisi Rp14.482 per USD. Tekanan terhadap mata uang Garuda mulai mereda seiring melambatnya kenaikan kasus covid-19 di Indonesia yang sebelumnya terus mencetak rekor.Mengutip Bloomberg, Selasa, 27 Juli 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat ke posisi Rp14.470 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.466 hingga Rp14.472 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.305 per USD.Sementara itu, dolar Amerika Serikat sedikit melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Investor memposisikan diri mereka menjelang pertemuan kebijakan The Fed AS minggu ini, sementara mata uang kripto melonjak ke level tertinggi dalam beberapa minggu.Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya turun 0,261 persen pada 92,654 pada perdagangan sore, di bawah tekanan dari euro dan yen, tetapi masih mendekati level tertinggi 3,5 bulan minggu lalu di 93,194.Euro menguat 0,27 persen menjadi 1,1800 dolar AS bahkan setelah survei dari Ifo Institute menunjukkan kepercayaan bisnis Jerman turun secara tak terduga pada Juli karena berlanjutnya kekhawatiran rantai pasokan dan meningkatnya infeksi covid-19."Apa yang kita lihat dalam euro-dolar khususnya hari ini adalah sedikit menutup, saya pikir, dari beberapa short (jual) yang frustasi. Posisi short dalam euro-dolar telah terakumulasi sejak pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) terakhir, tetapi sisi negatifnya tidak bekerja," kata Kepala Strategi Valas Exchange Bank of Canada, Erik Bregar."Anda bisa berargumen bahwa pertemuan FOMC adalah alasan lain untuk mengambil beberapa keuntungan," tambah Bregar.The Fed memulai pertemuan dua hari pada Selasa waktu setempat, diikuti oleh konferensi pers oleh Ketua Jerome Powell pada Rabu waktu setempat, di mana investor akan mendengarkan setiap komentar tentang kapan pengurangan pembelian aset bank sentral dapat dimulai."Kami memperkirakan Fed akan meletakkan dasar untuk pengumuman tapering mendatang pada pertemuan ini, berfungsi untuk mengonfirmasi realitas divergensi kebijakan moneter AS," kata analis di Bank of America dalam sebuah catatan.(ABD)