Rupiah Melemah ke Rp14.440/USD di Tengah 'Ledakan' Covid-19

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Kamis pagi terpantau melemah ketimbang hari sebelumnya yang berada di level Rp14.403 per USD. Mata uang Garuda kembali gagal menghantam mata uang Paman Sam seiring 'ledakan' covid-19 yang terus terjadi di Tanah Air.Mengutip Bloomberg, Kamis, 24 Juni 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka tertekan ke posisi Rp14.440 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.440 hingga Rp14.442 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.265 per USD.Sementara itu, dolar AS sedikit lebih tinggi pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Sebanyak dua pejabat Federal Reserve mengatakan periode inflasi tinggi di Amerika Serikat dapat bertahan lebih lama dari yang diperkirakan, sehari setelah Ketua Fed Jerome Powell mengesampingkan tekanan harga yang meningkat.Presiden Fed Atlanta, Raphael Bostic mengatakan dengan pertumbuhan melonjak menjadi sekitar 7,0 persen tahun ini dan inflasi jauh di atas target Fed 2,0 persen, dia sekarang memperkirakan suku bunga perlu naik pada akhir 2022.Baik Bostic maupun Gubernur Fed Michelle Bowman mengatakan mereka sebagian besar setuju bahwa kenaikan harga baru-baru ini akan terbukti sementara, mereka juga merasa mungkin perlu waktu lebih lama dari yang diperkirakan untuk memudar.Dolar melonjak setelah The Fed mengejutkan pasar pada 16 Juni dengan mengatakan bahwa pembuat kebijakan memperkirakan dua kenaikan suku bunga pada 2023.Tetapi Powell mengatakan harga naik karena 'badai sempurna' dari meningkatnya permintaan barang dan jasa dan hambatan dalam memasoknya ketika ekonomi dibuka kembali dari pandemi dan bahwa tekanan harga itu akan mereda dengan sendirinya.“Keuntungan dolar telah memudar setelah Powell mengesampingkan inflasi yang lebih tinggi yang berlangsung sangat lama,” kata Analis Pasar Senior Western Union Business Solutions Joe Manimbo, di Washington."Jika kita melihat tanda-tanda inflasi terdorong lebih tinggi lagi, saya pikir itu bisa menimbulkan kegelisahan inflasi lagi dan menempatkan fokus pada kebijakan Fed," pungkas Manimbo.(ABD)