Rupiah Berpeluang Perkasa Seiring Meredanya Kekhawatiran Omicron

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal pekan berpeluang menguat. Kondisi itu seiring meredanya kekhawatiran terhadap varian baru covid-19 bernama Omicron.Mengutip Antara, Senin, 29 November 2021, rupiah pagi ini masih bergerak melemah dua poin atau 0,01 persen ke posisi Rp14.360 per USD dibandingkan dengan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.358 per USD."Nilai tukar rupiah berpotensi menguat hari ini dengan meredanya kekhawatiran pasar terhadap dampak varian baru covid-19. Sejumlah penelitian melihat bahwa varian ini, walaupun tingkat penularannya tinggi, tapi hanya menimbulkan gejala ringan," kata Pengamat Pasar Uang Ariston Tjendra.Pagi ini, nilai tukar regional terlihat menguat atau rebound terhadap dolar AS. Tapi di sisi lain, pasar juga terlihat berhati-hati melihat perkembangan kasus covid-19 dan lonjakan kasus di Eropa yang memicu lockdown.Dari dalam negeri, lanjut Ariston, pasar juga masih memperhatikan kelanjutan revisi UU Cipta Kerja yang dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian di dunia usaha. "Rupiah masih mendapatkan sentimen negatif dari peristiwa ini," ujar Ariston.Sementara itu, jumlah kasus harian covid-19 di Tanah Air pada Minggu kemarin mencapai 264 kasus sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif covid-19 mencapai 4,26 juta kasus. Sedangkan jumlah kasus meninggal akibat terpapar covid-19 mencapai satu kasus sehingga totalnya mencapai 143.808 kasus.Adapun jumlah kasus sembuh bertambah sebanyak 275 kasus sehingga total pasien sembuh mencapai 4,1 juta kasus. Dengan demikian, total kasus aktif covid-19 mencapai 8.214 kasus. Untuk vaksinasi, jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin dosis pertama mencapai 138,53 juta orang dan vaksin dosis kedua 94,34 juta orang dari target 208 juta orang yang divaksin.Ariston mengatakan rupiah hari ini berpotensi menguat ke arah Rp14.300 per USD dengan potensi pelemahan ke are Rp14.360 per USD. Pada Jumat, 26 November, rupiah ditutup melemah 70 poin atau 0,49 persen ke posisi Rp14.358 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.288 per USD.