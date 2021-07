Aura Kurs Rupiah Masih Tertekan hingga Sore Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Pelemahan kurs rupiah mulai mereda hingga penutupan perdagangan sore ini jika dibandingkan pembukaan perdagangan pagi. Namun demikian, posisi mata uang Garuda ini masih berada di zona merah Mengutip Bloomberg, Jumat, 9 Juli 2021, rupiah ditutup melemah ke Rp14.527 per USD dibandingkan penutupan perdagangan kemarin di level Rp14.525 per USD.Kondisi nilai tukar rupiah sejak pembukaan perdagangan sempat berada pada posisi Rp14.535 per USD. Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.527-Rp14.549 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 3,40 persen.Sedangkan mengutip data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan ke posisi Rp14.525 per USD. Rupiah melemah hingga 60 poin atau setara 0,41 persen.Sementara itu berdasarkan data kurs referensi Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan ke posisi Rp14.548 per USD.Sebelumnya, kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat pagi terpantau terus melemah seiring kasus baru covid-19 di Tanah Air yang tembus lebih dari 38 ribu kasus per hari. Pada pukul 09.48 WIB, rupiah melemah 18 poin atau 0,12 persen ke posisi Rp14.543 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.525 per USD.Pengamat pasar uang Ariston Tjendra saat dihubungi mengatakan, sentimen pasar terhadap aset berisiko terlihat menurun dengan turunnya indeks saham global pada perdagangan Kamis kemarin dan pagi ini indeks saham Asia bergerak melemah.Menurut Ariston, rupiah mungkin bisa melemah hari ini dengan sentimen pasar tersebut. "Kekhawatiran pasar terhadap kenaikan kasus covid-19 karena virus delta menjadi pemicu pasar enggan masuk ke aset berisiko," ujar Ariston, dilansir dari Antara.Selain itu, indikasi pengetatan moneter oleh bank sentral AS The Fed bisa terjadi lebih cepat dari perkiraan sebelumnya, juga membantu penguatan dolar AS terhadap nilai tukar lainnya.Dalam notulen rapatnya yang dirilis Kamis dini hari kemarin, para pejabat Fed mulai mempertimbangkan pengurangan pembelian aset bulanan bila data-data ekonomi membaik. Pembelian aset merupakan salah satu stimulus moneter bank sentral untuk menggerakkan perekonomian dengan likuiditas berimbal hasil rendah."Dari dalam negeri, situasi kasus baru covid-19 yang terus mencapai rekor menjadi penekan rupiah. PPKM darurat yang diberlakukan lebih lama bisa menekan pertumbuhan ekonomi," kata Ariston.(AHL)