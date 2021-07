Kurs Rupiah Pagi Ini Belum Bernyali Menguat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan di awal pekan atau Senin pagi terpantau tertekan ketimbang pada akhir pekan lalu yang berakhir di level Rpp14.497 per USD. Mata uang Garuda belum mampu pindah ke zona hijau meski lonjakan kasus covid-19 di Tanah Air mulai mereda.Mengutip Bloomberg, Senin, 19 Juli 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka melemah ke posisi Rp14.516 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.516 hingga Rp14.525 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.350 per USD.Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan di sepanjang pekan lalu terpantau bergerak di area negatif. Ledakan covid-19 yang terus menerus terjadi di Tanah Air membuat mata uang Garuda sulit berbalik arah dan kembali bergerak di zona hijau.Mengutip Jisdor Bank Indonesia, nilai tukar rupiah pada perdagangan di awal pekan ini atau Senin, 12 Juli, berada di posisi Rp14.486 per USD. Pada Selasa, 13 Juli, mata uang Garuda stabil di level Rp14.486 per USD. Lalu pada Rabu, 14 Juli, nilai tukar rupiah tertekan ke posisi Rp14.493 per USD.Sedangkan pada Kamis, 15 Juli, mata uang Garuda kembali melemah ke level Rp14.503 per USD. Kemudian di akhir pekan atau tepatnya Jumat, 16 Juli, nilai tukar rupiah tertekan lagi ke posisi Rp14.517 per USD. Sejauh ini mata uang Garuda belum berani pindah ke zona hijau seiring kasus covid-19 yang terus melonjak.Di sisi lain, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diproyeksikan melemah seiring minimnya katalis positif yang membuat indeks balik arah ke zona hijau. Di sisi lain, pemerintah terus berupaya menghentikan mata rantai penyebaran covid-19 yang harapannya berdampak positif terhadap perekonomian."Pagi ini pasar regional dibuka melemah, dengan Kospi minus 0,75 persen dan Nikkei turun 1,32 persen. Untuk IHSG pada hari ini kami perkirakan bergerak melemah mengikuti pergerakan bursa AS dan regional," sebut Samuel Research Team, dalam riset hariannya.Dari dalam negeri, terjadi penambahan 44,7 ribu kasus baru covid-19 pada Minggu, 18 Juli, dengan Sabtu terdapat 51,9 ribu kasus. Positive rate sebesar 32,2 persen (Sabtu: 27,6 persen). Sejauh ini, telah ditemukan sebanyak 2,87 juta kasus covid-19 di Indonesia, dengan 2,26 juta di antaranya sembuh (recovery rate: 78,6 persen, active case: 542 ribu ).Terkait vaksinasi, sejauh ini 41,6 juta orang di Indonesia telah menerima dosis pertama vaksin covid-19 (bertambah 404 ribu pada Minggu) dan 16,0 juta telah menerima dosis kedua (bertambah 56 ribu pada Minggu), merefleksikan 23,0 persen dari total target.(ABD)