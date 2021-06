Waspada Tapering Off, IHSG Terpuruk

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) terpuruk pada penutupan perdagangan hari ini. IHSG bergerak dalam kisaran 6.034 hingga 6.082. IHSG minus 0,17 persen atau 10,12 poin ke level 6.086 pada penutupan perdagangan Kamis, 17 Juni 2021. Volume perdagangan tercatat sebesar 20,5 miliar. Dalam setahun IHSG sebesar 21,9 persen.Sebelumnya, laju IHSG pada perdagangan hari ini diperkirakan kembali melanjutkan pelemahan. Adapun pelemahan indeks dipicu oleh kekhawatiran kebijakan tapering off dari The Fed yang membuat indeks sulit untuk mantap bergerak di zona hijau."IHSG diprediksi melemah. Pergerakan masih akan dibayangi kekhawatiran akan kebijakan tapering off yang menyebabkan outflow IHSG," kata Analis Artha Sekuritas Indonesia Dennies Christoper dalam riset harian, Kamis, 17 Juni 2021.Sedangkan Bloomberg mencatat mata uang rupiah melemah 117,5 poin atau 0,83 persen menjadi Rp14.355 per USD. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah melemah 95 pon atau 0,67 persen ke level Rp14.350 per USD. Bank Indonesia merekam mata uang rupiah berada pada level Rp14.378 per USD.(SAW)